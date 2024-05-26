خطة الأزهر للمرحلة الابتدائية.. تحسين التغذية المدرسية وخفض كثافة الفصول

طرح الأزهر الشريف منظومة إلكترونية جديدة ضمن منظومة التغذية، إذ خصص أكوادًا كودية (QR Code) للمعاهد الأزهرية، مما يتيح الفرصة لطلاب المعاهد الأزهرية من خلال الكود أو بوابة الأزهر الإلكترونية تسجيل أعداد الطلاب الحاضرين يوميًا وبناءًا عليه يتمّ صرف الأغذية المخصصة للطلاب يوميًا.

التغذية المدرسية

كما اجتمع مسؤولي الأزهر مع مسئولي التغذية بمختلف الإدارات التعليمية، وخلال الاجتماع جرى استعراض آليات التعامل بالمنظومة الجديدة والتغذية المدرسية وأساليب حفظها والحفاظ على جودة الأغذية حفاظًا وحرصًا على حياة الطلاب.

وخلال الاجتماع، تمّ اقتراح أفكار وأساليب لتطوير منظومة التغذية المدرسية وسهولة توزيع وتداول الأغذية المدرسية داخل المدارس، وتمّ وضع نظام للحوكمة لمراحل التصنيع ثم النقل ثم التوزيع وأخيرًا التوصيل للمدارس، وذلك لكي يتمكّن نظام الحوكمة من تحقق الإجراءات وضمان وصول الوجبات للمدارس بالجودة المرغوب في الوصول إليها.

خفض كثافة فصول المرحلة الابتدائية الأزهرية

وفي سياق متصل، وجه أحمد الطيب شيخ الأزهر بنقل بعض صفوف المرحلة الابتدائية بالمعاهد الأزهرية إلى أقرب معهد له به صفوف شاغرة، على أن يتمّ توزيع المعلمين على فترتين الأولى صباحية لصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية ولمعاهد الفتيات، وفترة مسائية للصفوف المتأخرة ولمعاهد البنين، وذلك نظرًا لزحام وكثافة أعداد الطلاب بالمدارس والمعاهد الأزهرية، ضمن حرص الأزهر الشريف على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتعليم الأزهري قبل الجامعي 2022-2030.