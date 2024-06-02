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حظك اليوم برج الميزان الأحد 2-6-2024 مهنيا وعاطفيا

كتب:

رحاب عبد الراضى
12:06 ص | الأحد 02 يونيو 2024
حظك اليوم برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان

مولود برج الميزان محب لمن حوله كثيرا، فهو حنون ونشيط ومرح، ويحب المزاح والفكاهة في حديثه، يميل إلى موازنة الأمور ويتميز بأنه اجتماعي.

وفيما يلي نعرض توقعات حظك اليوم لمواليد برج الميزان اليوم الأحد 2 يونيو، على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، وفق موقع الأبراج اليومية.

برج الميزان اليوم على الصعيد المهني

لا تدخل في مشاكل أو عداوات مع الزملاء في العمل بسبب الاختلاف في وجهات النظر، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني.

برج الميزان اليوم على الصعيد العاطفي

تجد الشريك إلى جانبك في كل المواقف يدعمك ويقدم لك النصائح والحلول، لتستعيدان معا أجواء الحب والرومانسية الهادئة والقرب.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحي

تشعر ببعض بالآلام الشديدة التي تستوجب الذهاب للطبيب على الفور.

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بقلم رحاب عبد الراضى