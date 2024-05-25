يمتاز برج الجدي، بأنه حنون رومانسي وجاد في تعاملاته، يختار أصدقائه بعناية يمكن الاعتماد عليه بشكل كبيير في الأمور المهمة، فهو من الشخصيات التي لا تكل ولا تمل من قضاء المهام، وماهر في التخطيط للوصول إلى أحلامه.

من مشاهير برج الجدي، الفنانة ياسمين عبد العزيز، والمطربة أنغام، والفنان الراحل سمير غانم، والنجم محمود المليجي، وإسحاق نيوتن عالم الفيزياء الشهير، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الجدي السبت 25-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج الجدي أن تفكر في قراراتك السريعة والتحلى بالهدوء وابتعد عن التردد في بعض القرارات الأخرى، فعلى ما يبدو أن أموالك في الاتجاه الصعودي اليوم.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي حافظ على أن تكون العلاقة بينك وبين شريك حياتك قائمة على الاحترام المتبادل في الفترات الحالية والعطاء والتعاون.