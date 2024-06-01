«خطة النواب» توصي بصرف الأجر عن إجازات الجمعة والسبت لهذه الفئة

تناولت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، العديد من القضايا المهمة خلال الفترة الماضية، إذ عملت على مناقشة ميزانية العديد من الجهات المختلفة بالدولة، وانتهت إلى عدد من التوصيات، وجرى إعداد تقرير مجمع بكل توصيات اللجنة التي خرجت بها بعد هذه النقاشات، ومن المقرر مناقشته في جلسة عامة لمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.

العمل يومي الجمعة والسبت

حصلت «الوطن» على نسخة من التقرير النهائي لتوصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الذي تناولت فيه اللجنة، مسألة ذهاب بعض المواطنين إلى العمل يومي الجمعة والسبت، وهما من أيام الإجازة الأسبوعية للمواطنين.

وجاءت توصية خطة النواب، بأن يجري صرف الأجر لمن يعمل في اليومين، حيث ورد في نص التقرير: «ضرورة استثناء العاملين التي يتطلب طبيعة عملهم، أن يعملوا يومى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من تطبيق تعليمات الكتاب الدوري لرئيس مجلس الوزراء، بعدم صرف الأجر عن هذه الأيام، مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وغيرها من الجهات المماثلة».

وقال الدكتور كريم العمدة، الباحث الاقتصادي بكلية الدراسات الأفريقية في جامعة القاهرة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هذه التوصية التي خرجت بها خطة النواب، تصب في مصلحة المواطن المصري.

توصية خطة النواب

أضاف: «تلك التوصية التي جاءت في تقرير خطة النواب تعني ضرورة استثناء العاملين الذين يتطلب طبيعة عملهم العمل يومي الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، من تطبيق تعليمات الكتاب الدوري لرئيس مجلس الوزراء، تعني ضرورة إعفاء هؤلاء الموظفين من القاعدة العامة، التي تمنع صرف الأجر عن أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية».

ولفت إلى أن هذا الاستثناء، يجري بناءً على طبيعة العمل التي تتطلب العمل في تلك الأيام، مثل الجهات الحكومية مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وغيرها من الجهات المماثلة، التي تعمل في مجالات تتطلب الاستمرارية، والتواجد في أيام العطل الرسمية.