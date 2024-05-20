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رئيس مجلس النواب يهنئ نادي الزمالك بالحصول على كأس الكونفدرالية الأفريقية

كتب:

حسام أبو غزالة
11:26 ص | الإثنين 20 مايو 2024
حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة لنادي الزمالك وجماهير الفريق والشعب المصري، بمناسبة تتويج النادي ببطولة الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعد فوزه على فريق نهضة بركان المغربي أمس.

بطولة الكونفدرالية الأفريقية

وقال رئيس مجلس النواب، إنّ هذا الأداء المشرف لفريق نادي الزمالك يعكس صورة مشرفة للرياضة المصرية العريقة، كما تقدم بخالص التهنئة للجهاز الفني والإداري واللاعبين متمنيا دوام التوفيق للقلعة البيضاء.

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