«الصحة العالمية»: الأوضاع الصحية في قطاع غزة تزداد سوءا كل يوم

قال المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماي، إن الحرب في قطاع غزة تؤثر على الجميع ويجب إيصال المساعدات للفلسطينيين، وما يحدث من عمليات عسكرية في محيط المستشفيات بقطاع غزة أمر غير قانوني.

وأوضح متحدث الصحة العالمية لـ«القاهرة الإخبارية»: مستمرون في دعم قطاع غزة وهناك الكثير من التحديات للوصول إلى المستشفيات، مشيرا إلى أن الأمر كارثي في قطاع غزة بسبب العمليات العسكرية ونقص الخدمات، والأوضاع الصحية في قطاع غزة تزداد سوءًا كل يوم، وفق ما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل.