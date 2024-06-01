ردود فعل عالمية تؤيد خطة بايدن لوقف إطلاق النار في غزة: يجب إنهاء الحرب

حازت مبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بوقف الحرب على غزة، على تأييد عدد من كبار المسئولين حول العالم رغبة منهم في وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والتي تشنها قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي.

الرئيس الفرنسي يدعم وقف إطلاق النار

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلًا في منشور على موقع «إكس»، اليوم السبت، «الحرب في غزة يجب أن تنتهي، نحن نؤيد الاقتراح الأمريكي لتحقيق سلام دائم، تمامًا كما نعمل مع شركائنا في المنطقة من أجل السلام والأمن للجميع، إطلاق سراح الرهائن، ووقف دائم لإطلاق النار للعمل من أجل السلام والتقدم في حل الدولتين».

الرئيس الأمريكي الأسبق يدعم اقتراح بايدن

ردّ الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن صفقة إطلاق سراح المحتجزين المقترحة يوم الجمعة في بيان على موقع إكس، واصفا الصفقة بأنها خطة واضحة وواقعية وعادلة.

وذكر الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما أن هذه الخطة من شأنها ضمان أمن إسرائيل على حد زعمه، وإعادة المحتجزين الذين تم احتجازهم في 7 أكتوبر، وزيادة المساعدات إلى غزة وتخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين، وأن هذه الصفقة ستكون خطوة في إشراك الإسرائيليين والفلسطينيين والدول العربية والمجتمع الدولي الأوسع في عملية إعادة بناء غزة.

الخارجية البريطانية والمفوضية الأوروبية تؤيد بايدن

ودعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون حماس إلى قبول الصفقة حتى نرى وقف القتال، وإطلاق سراح المحتجزين وإعادتهم إلى عائلاتهم، وتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

كما ردت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على الصفقة المقترحة بشأن «إكس»، واصفة الخطة المكونة من ثلاث خطوات بأنها متوازنة وواقعية، وأنها تمثل فرصة مهمة للتحرك نحو إنهاء الحرب ومعاناة المدنيين في غزة.

وأعرب منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن دعمه للاتفاق، قائلا إن الحرب يجب أن تنتهي الآن.

مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية يؤيد مبادرة بايدن ويطالب بالمزيد

وأصدر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية أيضًا بيانًا على موقع إكس ردًا على اقتراح صفقة المحتجزين المُعلن عنه، والذي كان ينتقد نهج جو بايدن في الحرب في غزة، معتبرصا أن خطة بايدن خطوة إيجابية طال انتظارها ويجب على إدارة بايدن أن تفعل ذلك وإن حرب الإبادة الجماعية والدعم الأمريكي لها يجب أن تنتهي، ويجب أن تنتهي المساعدات العسكرية الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي، ويجب محاسبة القادة الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم التي ارتكبوها، ولا بد من إعادة بناء غزة ويجب أن يتمكن الشعب الفلسطيني من العيش بسلام وعدالة في دولة حرة ومستقلة.