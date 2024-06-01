أشرف سالمان: مصر تباركت بالعائلة المقدسة.. وفيلم أم الدنيا يوثق التنويع والتراث

توجه الدكتور أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالشكر للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والكنيسة القبطية، للمساعدة في إنتاج الجزء الثاني من فيلم أم الدنيا.

وقال إن فيلم أم الدنيا عمل يوثق التنويع والتراث، واصفه بـ«العمل الثقيل»، متوجها بالشكر للقائمين على العمل، والدكتور عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة والعضو المنتدب، ونشوى جاد الحق رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمنصة WATCH IT، وكذلك معهد الدراسات القبطية والفنانة سوسن بدر.

وأضاف «سالمان» أن الشركة المتحدة، تدعم مثل هذه الأعمال، وستواصل الدعم ليخرج للمشاهد بشكل يليق بمصر، ويضمن للأجيال القادمة الفخر بمصرنا، متابعا أن هذا اليوم عيد مصري، إذ تباركت مصر بأولى خطوات السيد المسيح، وشعروا فيها بالأمان، وازدادت الأرض رخاء وبركة.

ويستعرض الجزء الثاني من فيلم أم الدنيا «رحلة العائلة المقدسة في مصر»، ورسالة السيد المسيح داخل وخارج مصر، ووصول القديس مرقس إلى مصر، وعصر الشهداء مع بدايات فكرة الرهبنة في الأديرة، وسيجري عرضه على منصة ‏WATCH IT في 6 يونيو المقبل.