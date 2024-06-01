مصر وقطر وأمريكا تدعو حماس وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار

صدر بيان مشترك عن مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، تدعو فيه الثلاث دول مجتمعة، بصفتها وسطاء في المناقشات الجارية لضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، كلاً من حماس وإسرائيل لإبرام اتفاق يجسد المبادئ التي حدَّدها الرئيس بايدن في 31 مايو 2024.

وأوضح البيان أن هذه المبادئ تجمع مطالب جميع الأطراف معاً في صفقة تخدم المصالح المتعددة، ومن شأنها أن تنهي بشكل فوري المعاناة الطويلة لكل سكان غزة، وكذلك المعاناة الطويلة للرهائن وذويهم.

ويقدم هذا الاتفاق خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة.