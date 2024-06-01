«المصري للفكر»: الرئيس السيسي يحرص دوما على تأكيد تكاتف الجهود الدولية لوقف حرب غزة

كشف محمد مرعي، كبير الباحثين في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تفاصيل لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع السيناتور ليندسي جراهام، زعيم الأقلية الجمهورية باللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

حل الأزمة في قطاع غزة

وأضاف محمد مرعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن السيناتور جراهام حرص على الاستماع لرؤية الرئيس حول سُبل حل الأزمة في قطاع غزة، إذ أكد الرئيس السيسي في هذا الصدد أهمية تكاتف الجهود الدولية لوقف الحرب ومنع توسع تداعياتها إنسانيًا وأمنيًا.

وتابع: ما تحدث عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس السبت بشأن التوصل إلى هدنة في غزة، وما قاله الرئيس الأمريكي ليس جديدا بل تم تقديم هذا المقترح من الجانب المصري في أكثر من مناسبة.

مقترح بايدن بشأن حرب غزة

وأوضح محمد مرعي، أن اللافت للنظر في حديث بايدن حول الهدنة في غزة رغبته في وقف إطلاق النار بصورة دائمة، مشيرًا إلى أهمية دعم الطرح والخطوات الذي تم تقديمه من بايدن لتطبيقه والتوصل إلى اتفاق نهائي.

وأكمل: هناك أزمة بسبب نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي عطل أكثر من مرة عملية التوصل إلى لوقف إطلاق النار في غزة.