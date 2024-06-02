رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حظك اليوم برج الحوت الأحد 2-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:06 ص | الأحد 02 يونيو 2024
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

يتميز برج الحوت بأنه من الأبراج الذكية، والقريبة من نفسها للغاية، ولديه ردود أفعال قوية على الأحداث، ويمكنه الحكم على الأشخاص من خلال أفعالهم، فهو يحترم قوة العقل البشري، ويتوافق مع المجموعات الصغيرة من الناس، ونادرا ما يكون وحيدا، وعندما يكون بمفرده ينشط خياله.

ومن مشاهير برج الحوت النجمتين يسرا ودينا الشربيني، وحمادة هلال، وأول رئيس للولايات المتحدة جورج واشنطن، وتقدم «الوطن»، عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الحوت الأحد 2-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

تخبرك الأفلاك يا برج الحوت أنه ربما تواجه صعوبات في التعامل مع زملاء العمل، خاصة المزاجيين، وسوف تكون أفضل حالا إذا تجنبت طرح أي قضايا مهمة اليوم، وأجلتها إلى يوم آخر.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفي، ربما يكون هناك بعض التدخلات في حياتك العاطفية، ستؤدى إلى خلق اضطرابات خطيرة، لذا تنصحك الأفلاك يا برج الحوت أن تثق في مشاعرك وشريك حياتك، وركز على ما تشعر به، وليس ما يقوله الآخرون لك.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج الحوت السبت 1-6-2024 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 28-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الحوت السبت 25-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 24-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. فرصة للتألق

حظك اليوم برج الحوت الخميس 23-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. عبّر عن أفكارك

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 22-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. ابعد عن التوتر

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 21-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي
بقلم صفية النجار