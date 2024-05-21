يتميز مولود برج الحوت بالرومانسية وطيبة القلب وحب العمل والحرص على النجاح والتفوق، ويميل إلى العيش في الخيال، وهو ما يساعده على ابتكار أفكار جديدة ومختلفة في عمله.

ومن مشاهير برج الحوت، النجمات يسرا ودينا الشربيني والنجم حمادة هلال، وأول رئيس للولايات المتحدة جورج واشنطن، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 21-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

تنصحك الأفلاك يا برج الحوت أن تقبل على الحياة وتبحث عن أفكار جديدة، تساعدك على النجاح حتى تتميز عن زملائك، وتصل للمكانة التي كنت تحلم بها.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك باصطحاب شريك حياتك لأي مكان رومانسي، حتى تحسن من علاقتكما وتقويها مع مرور الوقت، وتعيش معه حياة سعيدة وهادئة.