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حظك اليوم برج السرطان الأحد 2-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:07 ص | الأحد 02 يونيو 2024
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

يتميز مولود برج السرطان بالحساسية الشديدة، التي تجعله يتأثر بأقل كلمة توجه له، وحبه للعمل وميله للعيش في الخيال، الأمر الذي يساعده على ابتكار أفكار جديدة، وهو أيضا عصبي ومزاجي وغامض لا يثق في أحد بسهولة.

ومن مشاهير برج السرطان المطربة وردة، والفنانتين نوال الزغبي وغادة عبدالرازق، والأميرة ديانا، ونيلسون مانديلا، رئيس جنوب أفريقيا الأسبق، وتقدم «الوطن» تفاصيل حظك اليوم برج السرطان الأحد 2-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك يا برج السرطان بأن تكون حذرا ولا تدخل معارك خاسرة، حتى لا تهدر المزيد من وقتك، وضع خطة تساعدك على النجاح والتفوق في عملك حتى تنجح وتثبت ذاتك.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفي، ينصحك الفلك ألا تنفعل على شريك حياتك، أو توجه له اتهامات باطلة، وحاول أن تحتويه وتقف بجواره في محنته حتى يعبرها بسلام.

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بقلم صفية النجار