أكرم فريد يحذر من شخص ينتحل شخصيته في السعودية

حذر المخرج أكرم فريد خلال فيديو نشره عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي من شخص ينتحل شخصيته في السعودية.

وقال أكرم فريد خلال الفيديو: «أنا أول مره أتكلم على السوشيال ميديا، ودي نصيحة المحامي بتاعي قالي لازم تستخدم فيديو لأنه جاءت لي رسايل كثيرة جدا من بعض الأصدقاء في السعودية، كلهم بيحذروني من شخص ينتحل اسمي في السعودية وإني بقوم بتحضير لبرنامج على نتفليكس، هذا ليس حقيقي وحاليا لا يوجد أي شغل في السعودية هذه الفترة».

وأضاف فريد: «هذا تحذير لأي حد شخص ينتحل اسمي او أي شخص يتحدث باسمي، وأنا عندما أعمل كاستنج لأي فيلم أو مسلسل بيكون من خلال شركة مسؤولة، وتحذير: هذا الشخص نصاب ومن يومين عملنا فيه محضر وإن شاء الله يتم القبض عليه، ولو حدث مع أي شخص في السعودية وقابله يعمل محضر وكان لازم أطلع أتكلم على السوشيال ميديا».