مصطفى خاطر يواصل تصوير "ثانية واحدة" مع أكرم فريد

يواصل الفنان مصطفى خاطر تصوير مشاهده بفيلم "ثانية واحدة" مع المخرج أكرم فريد، خلال الأيام الحالية.

الفيلم يدور في إطار تشويقي اجتماعي، ويكثف أبطال العمل عدد ساعات التصوير، وذلك بعدما توقف الفيلم لعدة أيام بسبب إجازة عيد الأضحى.

فيلم "ثانية واحدة" من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد وإنتاج محمد السبكي، ومن بطولة دينا الشربيني ومصطفى خاطر ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف في الفيلم.