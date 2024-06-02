قرار عاجل في الأهلي بسبب «صورة» أحمد عبد القادر

قرر مسؤولو النادي الأهلي فتح تحقيق عاجل مع أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد انتشار صور خلال تواجده في إحدى الحفلات خلال الساعات القليلة الماضية.

وانتشرت صورة أحمد عبد القادر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر وجوده في حفل رفقة بعض أصدقائه، وتسببت في الهجوم على اللاعب من قبل الجماهير.

خالد بيبو يحقق مع أحمد عبد القادر

وعلم «الوطن سبورت» أن خالد بيبو مدير لاكرة، سيفتح تحقيقا مع عبد القادر فور انتظام اللاعبين في التدريبات الجماعية غدًا، في ملعب «التتش» بالجزيرة، من أجل معرفة مكان التقاط الصورة.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي إنه لا توجد أي نية لتوقيع عقوبة على أحمد عبد القادر خاصة أن الفريق قد حصل على راحة طويلة لمدة 8 أيام بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا بسبب فترة التوقف الدولية.

وأوضح المصدر أن التحقيق مع أحمد عبد القادر بهدف معرفة مكان الحفل وتوقيته فقط، خاصة بعد الهجوم الذي تعرض له اللاعب، مشددًا على أنه لا توجد نية لتوقيع أي عقوبة ضده.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام فاركو في الدوري

ويستأنف الأهلي تدريباته الجماعية غدًا بعد انتهاء راحة الـ8 أيام، استعدادًا لمواجهة فاركو، في المباراة المقرر انطلاقها في السابعة مساء الجمعة 14 يونيو الجاري، على استاد برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الـ11 من دوري NILE.