استعدادات مكثفة للأجهزة التنفيذية بالدقهلية لاستقبال عيد الأضحى

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استعدادات المحافظة من قبل الأجهزة التنفيذية، وقطاعات المرافق لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2024 تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

استعدادت عيد الأضحى بالدقهلية

وأكد اتخاذ الاستعدادات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك بالقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات والتيسير على المواطنين، مشيرا إلى أنّه وجه بأهمية رفع درجة الاستعداد القصوى لغرف العمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية على مستوى المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين والعمل عل حلها على مدار 24 ساعة.

تفعيل أشكال الرقابة التموينية بالدقهلية

وشدد على ضرورة تفعيل كل أشكال الرقابة التموينية على المنافذ والأسواق والمحلات لضمان الانضباط والالتزام بكل التعليمات الصادرة بشأن تداول وبيع السلع وكذا الرقابة الصحية على محلات اللحوم لضمان جودة وصلاحية السلع واللحوم المعروضة حرصًا على صحة وحياة المواطنين، وتفعيل الرقابة على المخابز ومراقبة الإنتاج للخبز وتوزيعه حسب حصة كل مخبز وتعيين مفتش تموين بكل مخبز وتكثيف المرور على المطاحن والمنافذ؛ لضمان الانضباط وحسن الإنتاج والتوزيع.