أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظة المنوفية، رفع درجة الاستعداد القصوي بجميع القطاعات والمرافق وعلى كافة الأصعدة استعدادا لعيد الأضحى وإلغاء كافة الإجازات والراحات لجميع القيادات التنفيذية، وتشكيل غرف العمليات المركزية والفرعية لرصد أية معوقات فى الخدمات أو طوارئ محتملة.

استعدادات عيد الاضحى في محافظة المنوفية.. تشديد الإجراءات الاحترازية

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، في بيان صحفي، اليوم، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، للتنسيق مع الجهات المعنية بالإستمرار فى التطبيق الحاسم لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورنا وذلك فى إطار خطة الدولة لمواجهه الفيروس حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وفي إطار استعدادات عيد الاضحى في محافظة المنوفية مشددا عليهم بحظر ذبح الأضاحي بالطرق والشوارع أو خارج المجازر المعتمدة لضمان سلامة وجودة لحوم الأضاحي وحفاظاً علي البيئة ، فضلا عن تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية بنطاق المحافظة .

استعدادات عيد الأضحى في محافظة المنوفية.. فتح المجازر بالمجان

وفي مجال الطب البيطري، أصدر محافظ المنوفية، قراره بفتح كافة المجازر لإستقبال المواطنين الراغبين في ذبح الأضاحي طوال أيام عيد الأضحى المبارك بالمجان كجزء من استعدادات عيد الاضحي في محافظة المنوفية، كما وجه بالتشديد على الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية والاستمرار في أعمال التطهير والتعقيم داخل المساجد التي تقام فيها صلاة العيد، مع ضرورة الالتزام بكافة التعليمات الوزارية وإلزام المصلين باصطحاب سجادة الصلاة الشخصية وارتداء الكمامات الطبية .

استعدادات عيد الاضحى في محافظة المنوفية.. حملات تموينيه مكثفة

وشدد علي تكثيف الحملات التموينية بنطاق المحافظة للوقوف على مدى الالتزام بخطة عمل المخابز ومواعيد التشغيل لضمان عدم توقفها أثناء عطلة العيد والتأكد من إنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات، في إطار استعدادات عيد الاضحى في محافظة المنوفية، كما كلف محافظ المنوفية وكيل وزارة الزراعة بتشديد الرقابة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لمنع التعديات على الرقعة الزراعية، ومخالفات البناء والتعامل مع المخالفة في مهدها بكل حزم وقوه أولاً بأول وقبل تطورها دون أي تهاون .

استعدادات عيد الاضحى في محافظة المنوفية.. رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات

ووجه محافظ المنوفية، وكيل وزارة الصحة، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات الحكومية خلال عيد الاضحى والتأكد من تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض وتوافر جميع المستلزمات الطبية والعلاجية مع تجهيز اقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية وتوفير جميع الادوية الخاصة بالطواري لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى ، كما شدد علي رفع درجة الاستعداد بشكل كامل بمرفق الإسعاف وتجهيز عدد كاف من سيارات إسعاف مزودة بالأوكسجين والمستلزمات الطبية موزعة بكافة انحاء المحافظة .