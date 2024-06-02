جندي في جيش الاحتلال يلقي قنبلة على مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن جنديًا في جيش الاحتلال الإسرائيلي ألقى قنبلة صوت يدوية على مدخل مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية صباح اليوم ولاذ بالفرار، وفقًا لما أعلنته قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح تحقيق في الواقعة، مؤكدًا أن القنبلة لم تسبب أضرارًا كبيرة، لكن حدثت حالة من الذعر بين الجنود والعاملين.

ووفقًا لما نشرته وسائل إعلام عبرية، فبحسب التحقيقات الأولية، فإن جندي جيش الاحتلال يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، وجاء إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية وارتكب الواقعة، فيما أكدت هيئة البث الإسرائيلية القبض على الجندي.

اضطرابات نفسية في جيش الاحتلال الإسرائيلي

وكانت صحيفة «هآرتس» العبرية، نشرت تقريرًا عن إصابات بالآلاف في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي باضطرابات مع بعد الصدمة، واضطرابات نفسية عديدة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.