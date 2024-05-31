«القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في رفح الفلسطينية

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ التوغل في المناطق الأكثر اكتظاظًا بالسكان في رفح الفلسطينية، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته قناة «القاهرة الإخبارية».

جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر عشرات المباني

وأشارت القناة إلى أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر عشرات المباني في مسعى لتفكيك حماس، مؤكدة أنَّ العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية غيرت بشكل جذري جغرافية المدينة.

واختتمت بالإشارة إلى أنّ: «جيش الاحتلال جرف مساحات شاسعة من الأراضي والحقول، وهدم مباني شرق قطاع غزة».