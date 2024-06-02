خبير علاقات دولية: مصر تشهد حراكا يعكس دورها في حل الأزمة الفلسطينية

قال أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إنّ الحراك الذي تشهده القاهرة على مدار الأيام الماضية والمقبلة تجاه حل الأزمة الفلسطينية، يعكس مركزية الدور المصري في العمل على دعم الشعب الفلسطيني والحقوق المشروعة، وقف العدوان ونزيف الدم.

وأضاف خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الأخبار» المُذاع على فضاية «دي إم سي»، أنّه رغم التحديات العديدة التي تواجها مصر في هذا الصدد خاصة من الجانب الإسرائيلي واستمراره في التصعيد عند معبر رفح وإعاقة دخول المساعدات الإنسانية، فإنّ مصر مستمرة في جهدها بالشراكة مع الوسطاء لتنشط المفاوضات ودفع الجهود للتوصل إلى اتفاق وذلك في إطار القرارت الأخيرة بعد خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الجمعة.

وأشار إلى أنّ الرئيس بايدن وضع مبادئ يمكن أنّ تُمثل منطلق المهمة للتوصل إلى اتفاق لحل الأزمة، وجاء أيضا البيان الثلاثي، المصري الأمريكي القطري، أمس لكي يُلقي الكرة في يد الفصائل الفلسطينية ويد الحكومة الإسرائيلية.

وتابع: «ولأول مرة هناك تحول حقيقي في الموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية بالإشارة إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بعدما فشلت إسرائيل في تحقيق أهدافها من الحرب على مدار الشهور الثمانية الماضية».