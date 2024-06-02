مستشار «نتنياهو»: مقترح «بايدن» ليس جيدا.. لكننا وافقنا عليه

تستمر تداعيات إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مقترحه بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما تتواصل ردود الفعل على المقترح في الداخل الإسرائيلي، كان آخرها ما كشفه أوفير فولك مساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن الصفقة، قائلًا إنها «بحاجة إلى المراجعة».

وأضاف أوفير فولك، وهو أيضًا كبير مستشاري «نتنياهو» للسياسة الخارجية، إن اقتراح «بايدن» كانت صفقة اتفقنا عليها سويًا، لكنها ليست جيدة، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية تريد وبشدة إطلاق سراح المحتجزين جميعًا، بحسب «رويترز».

وكرر «فالك» موقف «نتنياهو» بأنه «لن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار حتى يتم تحقيق جميع أهدافنا».

مقترح «بايدن»

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن عن مقترحه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي يتكون من 3 مراحل، تبلغ كل مرحلة منها 6 أسابيع.

وأكد «بايدن» أن المرحلة الأولى تتضمن هدنة إنسانية وإعادة بعض المحتجزين، ثم التفاوض على وقف إطلاق النار من أجل مرحلة ثانية، سيتم فيها إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.