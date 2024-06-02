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حركة فتح: نثمن الجهود المصرية لضمان حقوق الشعب الفلسطيني

كتب:

منة شبانة
02:46 م | الأحد 02 يونيو 2024
غزة

غزة

ثمّن متحدث حركة فتح جمال نزال الجهود المصرية لضمان حقوق الشعب الفلسطيني، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وقال متحدث حركة فتح إنّ نتنياهو سيرفض خطة بايدن إذا كانت طريقا لإنهاء العدوان الإسرائيلي، مؤكّدًا أنّ الاحتلال الإسرائيلي يمارس حرب تجويع وحصار بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف أنّ الاحتلال الإسرائيلي يستهدف وجود وكالة أونروا في قطاع غزة، متأملًا تنفيذ وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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بقلم منة شبانة