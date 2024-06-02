«القاهرة الإخبارية»: إخماد حريق بالقرب من مبنى الكنيست في القدس كتب: منار مجدي 03:17 م | الأحد 02 يونيو 2024 قاعة الكنيست- أرشيفية أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بإخماد حريق بالقرب من مبنى الكنيست في القدس. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن نقل مستشفى القدس الميداني إلى خان يونس «القاهرة الإخبارية»: عملية طعن عند باب الخليل في القدس المحتلة إسرائيل تمنع قنصلية إسبانيا في القدس من تقديم الخدمات للفلسطينيين «القاهرة الإخبارية»: مظاهرة في القدس المحتلة للمطالبة بصفقة لتبادل المحتجزين مدير مركز القدس للدراسات: الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية لن تؤدي لتفكيكها «القاهرة الإخبارية»: مستوطنون يغلقون مداخل القدس للمطالبة بعزل نتنياهو القدس مبنى الكنيست حريق بقلم منار مجدي