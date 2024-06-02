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«القاهرة الإخبارية»: إخماد حريق بالقرب من مبنى الكنيست في القدس

كتب:

منار مجدي
03:17 م | الأحد 02 يونيو 2024
قاعة الكنيست- أرشيفية

قاعة الكنيست- أرشيفية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بإخماد حريق بالقرب من مبنى الكنيست في القدس.

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بقلم منار مجدي