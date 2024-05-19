مدير مركز القدس للدراسات: الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية لن تؤدي لتفكيكها

أجاب الدكتور أحمد رفيق، مدير مركز القدس للدراسات، عن سؤال مفاده: «إلى أي مدى ستؤدي خلافات مجلس الحرب الإسرائيلي لتفكك حكومة نتنياهو، وما التوقعات بشأن توقف الحرب إذا تصاعدت حدة هذه الإنقسامات؟»،

وقال «رفيق» إنه إذا ظلت الخلافات بين «آيزنكوت» و«جالانت» و«جانتس»، فلن تؤدي قطعا إلى تفكك هذه الحكومة.

الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة لديها العديد من مقاعد الكنيست

وأوضح خلال مداخلة له على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»: «الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، لديها العديد من مقاعد الكنيست بعدد 64 مقعدا، وهي الأكثرية، وبالتالي هي كتلة يصعب تفكيكها».

وأكد مدير مركز القدس للدراسات: «إذا طالب الشارع الإسرائيلي والرأي العام هناك بإجراء انتخابات عامة، فعلى الحكومة أن ترضخ للمطالب، وفي هذه الحالة، استقالة جانتس أو آيزنكوت أو غيرهما، لن تؤدي لتفكيك هذه الحكومة».