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مصر للطيران تسير 23 رحلة جوية لنقل الحجاج إلى السعودية غدا

كتب:

عبده أبوغنيمة
05:12 م | الأحد 02 يونيو 2024
الحرم المكي

الحرم المكي

أعلنت شركة مصر للطيران، تسيير 23 رحلة جوية غدا إلى المملكة العربية السعودية لنقل حجاج بيت الله الحرام بواقع 10 رحلات القاهرة - جدة، و8 رحلات القاهرة- المدينة المنورة، ورحلة القاهرة - الطائف، و3 رحلات كوناكري - المدينة، ورحلة باماكو - المدينة.

وأكدت الشركة في بيان لها، أن الرحلات لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية وقرعة القاهرة والإسكندرية وتضامن الإسماعيلية والسويس وبورسعيد والبحيرة والإسكندرية والقليوبية ودمياط والترانزيت وحجاج باماكو وكوناكري وحج أفراد.

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