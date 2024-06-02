مصر للطيران تسير 23 رحلة جوية لنقل الحجاج إلى السعودية غدا

أعلنت شركة مصر للطيران، تسيير 23 رحلة جوية غدا إلى المملكة العربية السعودية لنقل حجاج بيت الله الحرام بواقع 10 رحلات القاهرة - جدة، و8 رحلات القاهرة- المدينة المنورة، ورحلة القاهرة - الطائف، و3 رحلات كوناكري - المدينة، ورحلة باماكو - المدينة.

وأكدت الشركة في بيان لها، أن الرحلات لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية وقرعة القاهرة والإسكندرية وتضامن الإسماعيلية والسويس وبورسعيد والبحيرة والإسكندرية والقليوبية ودمياط والترانزيت وحجاج باماكو وكوناكري وحج أفراد.