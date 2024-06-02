محافظ كفر الشيخ يسلم جوازات وتأشيرات السفر للفائزين بقرعة الحج

سلّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، 314 جواز وتأشيرة سفر على الحجاج الفائزين بقرعة الحج للجمعيات الأهلية للعام 1445هـ - 2024م، بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، ومصطفى صبري، مسئول الجمعيات الأهلية.

محافظ كفر الشيخ يهنئ حجاج بيت الله الحرام

وقدَّم المحافظ، خالص تهنئته القلبية للحجاج، مشيراً إلى حرصه الدائم على مشاركة الحجيج هذه الفرحة، وطالبهم بالالتزام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة، وتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والطبية التي تقرها وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، موضحاً أنهم سيكونوا سفراء لبلدهم طوال الفترة التي يقضونها بالأراضي المقدسة حتى عودتهم مرة أخرى إلى أرض الوطن بسلامة الله.

وذكر محافظ كفر الشيخ، أنٌه توفير كل ما يلزم الحجاج من رعاية لأداء مناسكهم في يُسر، مشدداً على مرافقي البعثة مساعدة الحجاج على الوجه الأكمل، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، لافتاً إلى أنّه سيتابع بنفسه تحركات البعثة، لتذليل أية عقبات قد تواجههم، مناشداً حجاج بيت الله الحرام بالدعاء لمصرنا الغالية، بأنّ يحفظها الله من كل مكروهٍ وسوء.

ووجّه المحافظ، عدداً من الرسائل لحجاج بيت الله الحرام، أكد فيها أنّ مشقة الرحلة والمناسك لا تقارن أبداً بالمكانة والثواب العظيم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وعليهم بالتحرك من خلال المشرفين، وانتظام تلقي العلاج لمن يعانون من بعض الأمراض البسيطة، بسبب اختلاف المناخ بين القطرين، وكذلك انتظام تناول الطعام والشراب حفاظاً على صحتهم، والتعرف جيداً على تفاصيل ومناسك وآداب ومحظورات الحج، لضمان أداء المناسك بشكل سليم، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمحافظة على الكروت التعريفية وإسورة اليد ذات البيانات التوضيحية للحاج، داعياً المولى العلي القدير أنّ يكون حجاً متقبلاً وسعياً مشكوراً.

حصة كفر الشيخ هذا العام من حجاج الجمعيات الأهلية

وقالت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أنّ حصة المحافظة هذا العام من حجاج الجمعيات الأهلية 314، بالإضافة إلى 7 مشرفين تم اختيارهم وفقاً للاختبارات التي أجرتها المؤسسة القومية لموسم حج هذا العام.