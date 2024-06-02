أمينة الفتوى عبر قناة «الناس»: بر الوالدين يعادل أجر الحج

قالت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك أعمالا صالحة ربنا سبحانه وتعالى يسرها لنا تعادل ثواب الحج، لكنها لا تسقط الفريضة، لافتة إلى أن بر الوالدين من الأعمال التي تعادل أجر الحج، وهو ما جاء فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين أتى رجل إليه فقال: أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه؟ قال: هل بقي من والديك أحد؟ قال: أمي، قال: فأبل الله في برها، فإذا فعلت ذلك، فأنت حاج ومعتمر ومجاهد، فإذا رضيت عنك أمك ، فاتق الله وبرها.

بر الوالدين

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «حواء»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «من يبر والديه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، يحصل على أجر الحج والعمرة وهو في بيته، وأيضا من الأعمال الصالحة، إن العمرة فى شهر رمضان الكريم تعادل الحج، كما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: (عمرة رمضان تعادل حج)».

التبكير لصلاة الجمعة

وأضافت: «من الأعمال الصالحة أيضا التبكير لصلاة الجمعة تعادل الحج، وكل مسلم له فى يوم الجمعة ثواب حج وعمرة، كما أبلغنا سيدنا النبي، وهو في وقت الهجير، اللى هو الحر الشديد».