6 طاعات لها ثواب الحج والعمرة منها «بر الوالدين».. تعرف عليها

حدد الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، 6 طاعات لها ثواب الحج والعمرة، نظرا لأنها عبادات عظيمة ولها ثواب كبير جدًا عند الله سحانه وتعالى، حيث أنه من فضل ربنا سبحانه وتعالى على الناس، أنه شرع عبادات وطاعات يمكن من خلال الاجتهاد فيها، تحصيل ثواب الحج والعمرة.

وقال «الحديدي» عبر فيديو نشره المركز على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن أول طاعة، هي عقد النية على الحج متى تيسر ذلك للإنسان، وهذا في حد ذاته طاعة وعبادة يعدل ثوابها ثواب الحج والعمرة.

بر الوالدين تضمن ثواب الحج والعمرة

وأضاف أنَّ بر الوالدين يعدل ثوابه ثواب الحج والعمرة، فقد أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إني اشتهي الجِهاد وإني لا أقدر عليه، فقال: «هل بقي أحد من والديك؟»، قال: أمي، قال: «فاتقِ الله فيها فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد فإذا دعتك أمك فاتق الله وبرها».

الوضوء قبل الذهاب للمسجد

وأشار إلى أن العمل الثالث هو خروج الإنسان متوضئ لأداء صلاة الفريضة في المسجد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من خرج من بيته متطهرًا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المُحْرِم».

حضور دروس العلم في المساجد

وذكر أن حضور دروس العلم في المساجد له أجر الحج، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرًا أو يُعَلِمَه كان له كأجر حاج تامًّا حجته».

جلسة الذكر بعد صلاة الفجر

ولفت إلى ثواب جلسة الذكر والقرآن بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، ثمَّ صلاة الضحى بعد الشروق بثلث ساعة تقريبًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى الغداة –يعني الفجر- في جماعة ثمَّ قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثمَّ صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة».

عبادات سهلة على الإنسان

وأوضح أنه من العبادات السهلة جدًا على الإنسان، التي يُمكن أن يُحصِّل بها ثواب الحج والعمرة هي ذكر الله سبحانه وتعالى، فقد جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلا والنعيم المقيم –يقصدون إن أصحاب الأموال سيسبقونهم بأموالهم إلى الله سبحانه وتعالى- يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بشيء إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظَهْرَانَيْهِ إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثًا وثلاثين.