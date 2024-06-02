«حماة الوطن» يؤكد دور الحوار الوطني في تعزيز الاصطفاف لمواجهة تحديات الأمن القومي

قال عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لقطاع شمال الصعيد، إن استئناف جلسات الحوار الوطني من جديد خلال هذا التوقيت، أمر بالغ الأهمية، منوها بأن الحوار الوطني عبارة عن منصة حيوية، للتباحث والتشاور بين مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية في البلاد.

موضوعات الأمن القومي

أوضح «الرتمي» في بيان اليوم، أن الدولة المصرية تمر بعديد من التحديات خاصة على مستوى السياسة الخارجية، مشيرا إلى أن الحوار الوطني أدرج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، خاصة في ظل الأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة.

الحوار الوطني

أكد «الرتمي» أهمية دور الحوار الوطني في تعزيز الاصطفاف الوطني لمواجهة تحديات الأمن القومي، بمفهومه الشامل، الذي يهدف في الأساس إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية الشاملة.

وفيما يتعلق باستعانة الحكومة بالحوار الوطني في ملف التحول للدعم النقدي، قال «الرتمي»، إن هذا الأمر يشغل الشارع المصري بشكل كبير، والحوار الوطني سيعمل على إعداد رؤية متكاملة في هذا الملف، تضمن وصول الدعم لمستحقيه، من خلال آليات واضحة ومدروسة.