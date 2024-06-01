عماد الدين حسين: «الأمن القومي» شديد الحساسية.. وهناك قواعد تحكم مجلس أمناء الحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني ما زال مستمرا، وناقش العديد من الأفكار، مشيرا إلى أنه ناقش موضوع الدعم، وهل يكون دعما نقديا أم عينيا، ودار نقاش واسع حول القضايا الاقتصادية.

معالجة الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي

أضاف عماد الدين حسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، أن اجتماع أمناء الحوار الوطني، ناقش فكرة معالجة الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي، وسيبدأ في مناقشتها الجلسات المقبلة، موضحا أن هذه الموضوعات لا يمكن مناقشتها بتفاصيل كثيرة في الإعلام، وغير قابل لفكرة الحوار، كما يحدث في السوشيال ميديا.

مجلس الأمناء

تابع: «موضوعات الأمن القومي شديدة الحساسية والجدية، وهناك لائحة وقواعد تحكم مجلس الأمناء، وهناك حزام من النار، يحيط بمصر ومناقشة هذه الملفات»، مؤكدا أنه لا يوجد خلاف في الرؤى بين رؤية الدولة والشعب، فيما يخص الأمن القومي، ومفترض تستخدم في إنارة الرأي العام، ويكون للتصدي للمخطط الإسرائيلي في تصفية القضية الفلسطينية.