انطلاق «المعرض الطبي الأفريقي» بحضور 60 ألف زائر من 100 دولة غدا

تنطلق، غدا، فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقى «صحة أفريقيا Africa Health ExCon»، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحت شعار «بوابتك نحو الابتكار والتجارة».

المدير التنفيذى للمؤتمر: يهدف إلى تعزيز التبادل التجارى بين مختلف دول أفريقيا

وذكرت هيئة الشراء الموحد أن المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقى هو الحدث السنوى الأكبر بمجال الصحة على مستوى أفريقيا، الذى يستعرض الخبرات والإسهامات الدولية لتعزيز القطاع الطبى على مستوى القارة الأفريقية.

وتابعت الهيئة بأن «صحة أفريقيا Africa Health ExCon 2024» يُعد فرصة ذهبية للشركات العاملة فى خدمات الرعاية الصحية والدواء، لاستكشاف إمكانيات الاستثمار فى أفريقيا، بما يسهم فى تسريع نمو تلك الصناعات على مستوى أفريقيا.

وأشارت إلى أن المؤتمر العام الحالى يجمع جميع ممثلى القطاع الطبى والصحى ليوفر لهم فرصة استثنائية للاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات فى مختلف القطاعات الطبية، ولفتت إلى أن المعرض الحالى من المتوقع أن يجذب أكثر من 500 عارض من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 60٫000 زائر من أكثر من 100 دولة.

ومن جانبه، قال الدكتور كمال عبيد، المدير التنفيذى لمؤتمر ومعرض صحة أفريقيا، إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التبادل التجارى بين مختلف دول القارة السمراء، لافتاً إلى أن المعرض يسهم فى تعزيز الاقتصاد الطبى وتعزيز التنمية المستدامة على المدى الطويل، وأن مؤتمر صحة أفريقا يُعد منصة استراتيجية مهمة لتطوير القطاع الصحى فى أفريقيا.

وتابع المدير التنفيذى للمؤتمر، فى تصريحات، على هامش فعاليات النسخة الثالثة لمؤتمر صحة أفريقيا، أن مصر تؤكد دورها الرائد فى مجال الرعاية الطبية، إضافة إلى إمكانياتها فى تقديم الخدمات الطبية عالية الجودة للمرضى من جميع أنحاء أفريقيا، لافتة إلى أن المؤتمر يتجاوز الحدود الجغرافية حتى يسعى إلى سد فجوة الوصول إلى الرعاية الطبية وتعزيز ثقافة التعاون والابتكار.

وأضاف «عبيد» أن النسخة الثالثة من المؤتمر العام تُدعم بالعديد من الشركات العالمية الرائدة فى مجال الرعاية الطبية، حيث شملت قائمة الرعاة البلاتينيين كلاً من شركات «جريفولز- مصر، ميدترونيك، فايزر، جنرال إلكتريك للرعاية الصحية، روش، سيمنز هيلثنيرز، نوفارتس، إتش فى دى لايف ساينسز، إسترازينكا، أكديما»، فيما ضمت قائمة الرعاة الذهبيين كلاً من شركات «سانوفى، كلينيلاب، فيلبس، سنايب دياجنوستك»، وشملت قائمة الرعاة الفضيين «بنك القاهرة، التجارى وفا بنك، إيفا فارما، كيميت ميديكال».

وأكد «عبيد» أن مشاركة هذه الشركات تعكس حرص جميع جهات الدولة فى قطاع الصحة والدواء على المشاركة ومناقشة التحديات والحلول المتعلقة بتطوير وتعزيز القطاع الطبى فى مختلف أنحاء القارة الأفريقية، وعما جرى فى النسخة الثانية من المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقى فى النسخة الثانية.

قال المدير التنفيذى إن المعرض تميز بعقد 29 مؤتمراً علمياً، و26 ورشة عمل، و316 جلسة، بمشاركة 1547 متحدثاً، فضلاً عن تقديم 320 عارضاً أحدث منتجاتهم وابتكاراتهم فى مجال التكنولوجيا الطبية، بينما شاركت 23 جهة راعية و5 أجنحة و15 شريكاً دولياً فى الحدث.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن معرض ومؤتمر صحة أفريقيا له هدف كبير يتمثل فى دعم قدرة مصر على تحقيق أقصى استفادة على صعيد قطاع الأدوية والأجهزة والخدمات الطبية، مشيراً، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن المؤتمر يدعم متطلبات الدولة وتنفيذ استراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص لدعم ذلك المجال الحيوى، بما يسهم فى توطين الصناعة ومراكز الصيانة فى مصر.

مستشار الرئيس للشئون الصحية: يعزز مفهوم الدولة الشامل بمؤسساتها المختلفة ومنصة مهمة لإبراز قدرة مصر التصنيعية فى مجالات التجهيزات الطبية

وتابع «تاج الدين»: «المؤتمر يحظى بدعم كامل من الدولة، حيث يؤكد مفهوم الدولة الشامل بالمؤسسات الحكومية والخاصة، ويُعد منصة مهمة لإبراز قدرة مصر التصنيعية فى مجالات التجهيزات الطبية».

وفى السياق ذاته، قال الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن المعرض والمؤتمر الطبى الأفريقى يحظى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة المصرية بتعزيز القطاع الصحى ودعم الابتكار والتكنولوجيا فى هذا المجال.

وأضاف «السبكى» أن المعرض يشكل فرصة ذهبية لاستعراض إمكانات مصر وتطوراتها العملاقة فى مجالات الرعاية الصحية والأجهزة والمستلزمات الطبية الحديثة، وتعزيز ريادتها وتنافسيتها على المستوى العالمى، وتقديم رؤى واستراتيجيات مبتكرة لاستمرارية النهوض بقطاع الرعاية الصحية فى القارة الأفريقية.

وأكد «السبكى»، فى تصريحات خاصة، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية ستشارك بجناح تكنولوجى متميز يضم أحدث التقنيات فى قطاع الرعاية الصحية، معتمداً على تقنيات الذكاء الاصطناعى والواقع الافتراضى، داعياً جميع المشاركين ورواد المعرض لزيارة الجناح الخاص بالهيئة فى القاعة رقم 1، الجناح E4D4، للاستفادة من هذه الابتكارات والتقنيات المتقدمة.

وأشار «السبكى» إلى أن النسختين الأولى والثانية من المعرض والمؤتمر شهدتا نجاحاً كبيراً، مؤكداً أن تضافر جهود القطاعين الحكومى والخاص فى تنظيم الحدث، وهو الأضخم على مستوى القارة، يعكس تكاملية الدولة المصرية فى الوصول إلى أهداف التنمية الصحية المستدامة والالتزام بأجندة الاتحاد الأفريقى 2063.

وأعلن «السبكى» عن عقد لقاءات ثنائية وجلسات نقاشية ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر لتعزيز تحقيق التغطية الصحية الشاملة والتعاون الدولى، واستخدام التكنولوجيا والحلول المبتكرة فى الرعاية الصحية، وأضاف أن الهيئة تستهدف تعريف الوفود الأفريقية والأجنبية بجهود ونجاحات الدولة المصرية وهيئة الرعاية فى تطوير مجالات الرعاية الصحية، واستعراض النظام الصحى المصرى الحديث وخدمات السياحة العلاجية عبر برنامج هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية «نرعاك فى مصر» ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر.

وأكد أن «صحة أفريقيا» أصبحت منصة مصرية أفريقية دولية لتبادل أفضل الخبرات والمعرفة والممارسات الناجحة، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتعزيز الفرص الاستثمارية مع جميع الدول الأفريقية، مشيراً إلى أن مصر قادرة على أن تكون مركزاً للرعاية الصحية فى القارة بفضل النمو الذى حققته خلال السنوات الأخيرة فى عهد الرئيس السيسى، وأن هيئة الشراء الموحد لها دور محورى فى تعزيز ريادة مصر لتصبح قبلة الطب والدواء والتكنولوجيا الطبية بالدول الأفريقية والعربية والشرق أوسطية كهدف استراتيجى للدولة.