خلال شهر واحد.. حزب الله يشن 325 هجوما على إسرائيل بمعدل 10 يوميا

تصاعدت حدة التوترات شمال الأراضي المحتلة، بعد تنفيذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، حيث يشن حزب الله اللبناني وإسرائيل هجوما متبادلا.

ووصلت ذروة التصاعدات بين الطرفين، في شهر مايو الماضي، إذ نفذ حزب الله نحو 325 هجوما على الأراضي المحتلة، وفق تقرير أصدره مركز «ألما للأبحاث»، المتخصص في الساحة الشمالية الإسرائيلية.

حزب الله يشن هجوما على إسرائيل

بحسب تقرير «ألما»، كان شهر مايو الماضي هو الأعلي كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل منذ أكتوبر 2023، وفي مايو، نفذ حزب الله 325 هجومًا.

وأضاف التقرير، أن معدل هجمات حزب الله اليومي على إسرائيل، وصل لنحو 10 هجمات يوميا، مقارنة بشهر أبريل الذي نفذ فيه حزب الله 238 هجوما، بمتوسط ​​7.8 هجوم يومي.

أسلحة حزب الله ضد إسرائيل

أوضح التقرير أنه كانت هناك زيادة كبيرة في استخدام الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات بدون طيار، في شهر مايو، مرتين مقارنة بشهر أبريل، حيث تم استخدام الأسلحة المضادة للدبابات، التي وصلت لـ95 حادث إطلاق نار مضاد للدبابات في شهر مايو، مقارنة بشهر أبريل التي سجلت 50 حادثًا فقط.

وأضاف أن حزب الله استخدم الطائرات بدون طيار خلال الهجوم على إسرائيل في شهر مايو، حيث وقع 85 حادث اختراق لطائرات بدون طيار، مقارنة بـ 42 حادثة في أبريل.

في شهر مايو، كانت هناك زيادة حادة في تفعيل نظام الطائرات بدون طيار من قبل حزب الله بطريقة ملحوظة للغاية.

وخلال الأشهر الأربعة الأخيرة «ما بين فبراير إلى مايو»، كانت هناك زيادة بأكثر من 12 ضعفًا في عدد حوادث الطائرات بدون طيار ضد إسرائيل.

عدد حوادث إطلاق الصواريخ

وأوضح تقرير مركز ألما للأبحاث، أنه في مايو، نفذ حزب الله 139 حادثة تصعيد مدرج، مقارنة بـ 128 حادثة في شهر أبريل.

وأضاف أنه منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، نفذ حزب الله 1964 هجومًا على الحدود الشمالية، 46% منها استهدفت البنية التحتية والمناطق المدنية.