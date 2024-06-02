رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس الوزراء يقدم واجب العزاء لوزيرة الثقافة في والدتها

كتب:

إلهام الكردوسي
08:55 م | الأحد 02 يونيو 2024
رئيس الوزراء خلال مشاركته في عزاء والدة وزيرة الثقافة

رئيس الوزراء خلال مشاركته في عزاء والدة وزيرة الثقافة

حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على تقديم واجب العزاء للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، في وفاة والدتها.

ووصل «مدبولي» منذ قليل، إلى عزاء السيدة نوال محمد أحمد والدة وزيرة الثقافة، المقام بقاعة الرزاق بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

كما توافد عدد كبير من الوزراء والفنانين والشخصيات العامة إلى القاعة، من بينهم وزير الداخلية ووزير البترول ووزير الكهرباء والطاقة، والفنان حسين فهمي، والإعلاميين جاسمين طه ذكي وعمرو الليثي.

وتوفيت والدة وزيرة الثقافة يوم الخميس، وشيعت جنازة الراحلة الجمعة الماضي، من مسجد الشرطة.

اقرأ المزيد:

رئيس الوزراء يشيد بانخفاض معدل النمو السكاني: يؤثر إيجابيا على الوضع الاقتصادي

بمشاركة 500 قيادة تنفيذية لكبريات المؤسسات غدا.. انطلاق قمة مصر للأفضل تحت رعاية رئيس الوزراء لتكريم الشركات والشخصيات الأكثر تأثيرا في الاقتصاد

رئيس الوزراء: جهود مكثفة للحد من وصلات سرقة الكهرباء

وكيل «إفريقية النواب»: لقاء رئيس الوزراء مع 200 مستثمر يفتح أفاقا لزيادة التصدير
إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي