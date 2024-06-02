رئيس الوزراء يقدم واجب العزاء لوزيرة الثقافة في والدتها

حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على تقديم واجب العزاء للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، في وفاة والدتها.

ووصل «مدبولي» منذ قليل، إلى عزاء السيدة نوال محمد أحمد والدة وزيرة الثقافة، المقام بقاعة الرزاق بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

كما توافد عدد كبير من الوزراء والفنانين والشخصيات العامة إلى القاعة، من بينهم وزير الداخلية ووزير البترول ووزير الكهرباء والطاقة، والفنان حسين فهمي، والإعلاميين جاسمين طه ذكي وعمرو الليثي.

وتوفيت والدة وزيرة الثقافة يوم الخميس، وشيعت جنازة الراحلة الجمعة الماضي، من مسجد الشرطة.