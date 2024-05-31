وكيل «إفريقية النواب»: لقاء رئيس الوزراء مع 200 مستثمر يفتح أفاقا لزيادة التصدير

قال الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، عن لقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع 200 مستثمر عالمي من 110 شركات استثمارية في قطاعات مختلفة بمثابة أكبر حملة ترويجية تقوم بها الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والترويج للمناخ الاستثماري، والحرص على التواصل مع أكبر عدد ممكن من المستثمرين.

توطين وتعميق مختلف الصناعات

وأشار سليم في بيان، إلى أن اللقاء مع 200 مستثمر يمثلون 110 شركة في قطاعات مختلفة من عدة دول بينها دول عربية وأفريقية وأمريكية يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر للحد من الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة، مطالباً من رئيس مجلس الوزراء بعقد المزيد من مثل هذه اللقاءات والاجتماع مهم في ظل ما تضمنه من شرح للخطوات الإصلاح التي قامت بها الحكومة الفترة الماضية.

دعم دور القطاع الخاص

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي استعرض خلال اللقاء مختلف الفرص الاستثمارية والحوافز التي تقدمها مصر للمستثمرين وتأكيده على التواصل مع المستثمرين في حالة رغبة أي مستثمر في مزيد من التفاصيل عن استثمار أو صناعة معينة معلناً تأييده التام لتأكيد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة تسعى لدعم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في إجمالي استثمارات الدولة لـ65% خلال الـ3 سنوات المقبلة.