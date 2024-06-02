بعد استشهادها في غزة.. من هي الصحفية علا الدحدوح؟

كشفت وسائل إعلام فلسطينية عن أنه باستشهاد الصحفية علا الدحدوح أمس السبت نتيجة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمنزلها في مدينة غزة بوسط القطاع، أصبح عدد شهداء الصحافة في القطاع منذ بدء العدوان نحو 137 شهيدا، وفق ما نشرت قناة القاهرة الإخبارية.

وتقدم جريدة «الوطن» في السطور التالية، أبرز المعلومات المتاحة عن الصحفية علا الدحدوح، وفق ما نشرت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

آخر ما كتبت الصحفية علا الدحدوح على صفحتها

وكتبت الصحفية علا الدحدوح عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قبل استشهادها بنحو يومين: « اللهم لا تأتي وقفة عرفة إلا وقد أوقفت حرب غزة، ولا يأتي العيد إلا وغـزة في عيد!»

معلومات عن علا الدحدوح

وبحسب ما كتبت الصحفية علا الدحدوح على صفحتها عبر فيس بوك، فهي:

صحفية فلسطينية تخرجت في كلية الصحافة والعلاقات العامة بجامعة الأزهر.

عملت مذيعة في إذاعة صوت الوطن.

متزوجة منذ عام 2021 ولديها طفل وحيد.

قدمت الصحفية علا الدحدوح، 3 شكاوى ضد إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية، بسبب استهداف الصحفيين في قطاع غزة، وكانت الشكوى الأولى في 31 أكتوبر والثانية في 22 ديسمبر الماضي.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن هجوما عنيفا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ الأمر الذي أدى إلى تدمير البنية التحتية، وإخراج الغالبية العظمى من المستشفيات في قطاع غزة، والسيطرة على معابر، ما أدى إلى نقص حاد في المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية، بالإضافة إلى استشهاد وإصابة أكثر من 110 آلاف فلسطيني، وأغلبهم من النساء والأطفال.