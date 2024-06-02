بعد سفر أول فوج من الحجاج.. ما الخدمات المقدمة لهم من وزارة الداخلية؟

تقدم وزارة الداخلية الرعاية للحجاج المصريين بعد سفر أول فوج من حجاج بيت الله الحرام، من مطار القاهرة الدولي متجهًا إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، لأداء مناسك الحج لهذا العام، وتقدم وزارة الداخلية العديد من الرعاية والخدمات لوفود الحجاج في مصر وفي أراضي مكة المطهرة.

سفر أول فوج

وتواصل «الداخلية» اتخاذ ما يلزم نحو سرعة إنهاء كل الإجراءات الخاصة بسفر حجاج بيت الله الحرام، بعد سفر أول فوج، والذي جرى توديعه خلال الساعات الماضية، من مطار القاهرة الدولي.

أهم سبل الرعاية التي تقدمها الوزارة للحجاج

وتقدم وزارة الداخلية الكثير من سبل الرعاية والخدمة للحجاج المصريين، والتي من أهمها:

- تطوير منظومة الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنور.

- تطوير منظومة النقل إلى المشاعر المقدسة، أو بين المدن السعودية، والرعاية الطبية المقدمة للحجاج.

- تطوير منظومة التغذية لتقديم أفضل الخدمات للحجاج، حتى يتمكنوا من أداء المناسك فى سهولة ويسر.

- نجحت الوزارة فى حجز أماكن إقامة مميزة لحجاج بيت الله الحرام بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

- حجز العديد من الفنادق بالمنطقة المحيطة بالحرم، على الرغم من اتجاه العديد من الدول إلى الخروج من المنطقة المركزية إلى منطقتي العزيزية ومحبس الجن، وهو ما يمثل مشقة وصعوبة على الحجاج في أداء الصلوات الخمس داخل الحرم المكى الشريف.

- تم حجز 12 فندقا مميزا ومصنفا لإقامة الحجاج بمكة المكرمة، منها 4 فنادق فى شارع إبراهيم الخليل، و8 فنادق فى شارع أجياد، وهما شارعان رئيسيان بالمنطقة المحيطة بالحرم المكى.

- تم لأول مرة هذا العام زيادة أصناف المواد الغذائية التى تتكون منها الوجبات الجافة الثلاث التي يتم توزيعها على الحجاج، بما تحتوي عليه من جميع العناصر الغذائية التى يحتاجها الحاج خلال تأديتهم للمناسك.