علي جمعة يوضح سنن الحج.. احرص عليها كاملة

يحرص المسلمون على سنن الحج عند أداء المناسك؛ أملا في الحصول على الأجر والثواب كاملا، خاصة وأن الحج من أركان الإسلام الخمسة، لذلك يرغب المسلمون في الحصول على أجره كاملا.

سنن الحج

أوضح الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، سنن الحج، قائلا، إنها سنن كثيرة، منها ما يتعلق بهيئة الأداء، والإحرام، وأخرى خاصة بالسعي، كما أن هناك سننا لا تتعلق بأعمال بل مستقلة.

وأوضح «جمعة» سنن الحج، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، وهي كالتالي:

سنن الإحرام

هي: الاغتسال، وتَطيِيبُ البَدَنِ لا الثَّوبِ، وصلاةُ رَكعَتَينِ، يَفعَلُ هذه الثلاثةَ قَبلَ الإحرامِ. ثُمَّ التَّلبِية عِقَبَ النِّيّة، والتَّلبِية فرضٌ في الإحرامِ عند الحنفيةِ خلافًا للجُمهُورِ، ويُسَنُّ للحاجِّ أن يُكثِرَ مِنَ التَّلبِية مُنذُ نِيّة الإحرامِ بالحجِّ إلى بدءِ الطوافِ باستلامِ الحَجَرِ الأَسوَدِ، وذلك عند الجمهور، وقال المالكيّة: الحاجُّ الآفاقِيُّ يُلَبِّي حتى يَبلُغَ الحَرَمَ، لا إلى رُؤية بُيُوتِ مَكّة، والحاجُّ من الجِعرانة أو مِنَ التَّنعِيمِ يُلَبِّي إلى دُخُولِ بُيوتِ مَكّة.

سنن الطواف

يُسَنُّ له أن يَضطَبِعَ في أشواطِ طَوافِه هذا كُلِّها، والاضطباع أن يَجعَلَ الذكر وسطَ الرِّداءِ تَحتَ إبطِه الأيمن، ويَرُدَّ طرفيه على كتفِه الأيسَرِ ويُبقِي كَتِفَه الأيمن مكشوفًا، كما يُسَنُّ للذكر أيضا الرَّمَلُ في الأشواطِ الثلاثةِ الأولى ويمشي في الباقي، وليُكثِر الحاجُّ من الدُّعاءِ والذِّكرِ في طوافِه كُلِّه.

ويُسَنُّ له أيضًا صلاةُ ركعتين بعدَ الطَّوافِ عندَ مقامِ إبراهيمَ عليه السلام.

سنن السعي

تُسَنُّ الموالاةُ بين السعيِ والطوافِ، ونِيّةُ السعيِ، والسَّعيُ الشديدُ بينَ المِيلينِ الأخضرينِ، كما تُسَنُّ الموالاةُ بين أشواطِ السعي عند الجمهور، وهي شرطٌ لصحةِ السعيِ عند المالكية.

ومنها ما لا يتعلق بالأركان وأفعالها مثل:

ـ الشرب من ماء زمزم: لِما ثَبَتَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم «أنَّ ماء زمزم لِما شُرِبَ له».

ـ زيارة القبر الشريف: ولو لغَيرِ الحاجِّ والمُعتَمِرِ، وكم من فائدةٍ لهذه الزيارةِ، وقد نُخَصِّصُ لها موضِعًا خاصًّا.