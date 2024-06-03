أسامة القوصي لـ«الشاهد»: الإخوان ليست جماعة وإنما عصابة وكل أطرافها شر

قال الدكتور أسامة القوصي، الداعية والباحث الإسلامي، إن مصطلح «سلفي عقلاني» بدأت أطلقه على نفسي بعد أحداث 25 يناير، وكان كل تركيزي هو مهاجمة الأشخاص الذين يمتلكون أفكارًا كالتي كنت أمتلكها.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد»، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة «إكسترا نيوز»: الإخوان ليست جماعة وإنما عصابة وكل أطرافها «شر».

تنوير التراث

وتابع: «الإنسانية أولا والمواطنة ثانيًا ثم التوسط والاعتدال ثالثا في كل شيء، أي فكرة في الكون لابد أن يكون بها وسط، كما نسمع في هذه الأيام التنوير، أن تنويري وليست تدميري، تدمير التراث لا لابد من تنويره، فكرة أنني لابد أن اعترف بالواقع، وفكرة سيد قطب الأساسية هي عدم وجود وطن، والوطن حفنة من تراب عفن كما قال، وكنا نعتبر الوطن وثن، والعلم صنم، وتحية العلم يعني أنني أعبد غير الله».

يقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، الموسم السادس من برنامج الشاهد، يوميًا على شاشة إكسترا نيوز في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.