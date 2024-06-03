أسامة القوصي لـ«الشاهد»: فض تجمع رابعة العدوية موقف شرعي سليم

قال الدكتور أسامة القوصي، الداعية والباحث الإسلامي، إن فض تجمع رابعة العدوية موقف شرعي سليم تماما، فمن الطبيعي أن تردع الحكومة أي تجمعات مسلحة في منطقة ما، خاصة بعد أن تم استخدام هذه الأسلحة بالفعل، ونحمد لله أنه تم استئصال هذا الورم السرطاني الذي كان منتشرا في البلاد.

الإسلام لا يتضمن أي وجود لجماعات دينية

وأضاف، خلال حواره لبرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «الإسلام لا يتضمن أي وجود لجماعات دينية أو فكرة البيعة التي يتبنوها، كما أن آيات القرآن الكريم التي تحدثت عن المنافقين لهم نصيب كبير من وصفها، لأننا كنا نرى منهم فسادا في الأرض وحديثا جميلا».

نعمة الأمن والأمان لا تقدر بثمن

وتابع: «نعمة الأمن والأمان لا تقدر بثمن، وهذا ما افتقدناه بشدة خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية، كونهم كانوا يريدون إسقاط هذه الدولة بأي طريقة ممكنة، لكن الله حماها وحمانا، ويجب دائما الإشارة إلى أن الدولة الآمنة والحكيمة يحكمها جيش واحد، ولا وجود لأي ميلشيات».