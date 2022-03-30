المرصد العربي لحقوق الإنسان يدعو لاتخاذ خطوات حازمة ضد ميلشيات الحوثي

أعلن المرصد العربي لحقوق الإنسان، برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، تنظيم مؤتمر سنوي موسع بشأن حقوق الإنسان في الدول العربية، موضحا أنه جرى تشكيل مجموعة عمل للتحضير للمؤتمر، والتوافق على أن ينطلق المؤتمر خلال الربع الأول من عام 2023.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للمرصد العربي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، الذي عقد بالقاهرة برئاسة العسومي، وتستمر اجتماعاته على مدار يومي الأربعاء والخميس، إذ شهد الاجتماع استكمال الهيكل المؤسسي للمرصد بانتخاب الدكتور مفيد شهاب نائبا لرئيس مجلس أمناء المرصد، وتشكيل لجانه النوعية الأربع، إضافة إلى مناقشة بناء العلاقات المؤسسية مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية.

إطلاق المؤشر العربي لحقوق الإنسان

وخلال الاجتماع، وافق مجلس أمناء المرصد على إطلاق المؤشر العربي لحقوق الإنسان، الذي بدوره يضع مجموعة من المؤشرات العلمية الصحيحة لقياس التطورات في حالة حقوق الإنسان بالوطن العربي حتى تكون أداة فاعلة في عملية دفع المنظومة الحقوقية ورصد التطورات الإيجابية في الدول العربية، مما يسهم في دعم ملف حقوق الإنسان في الوطن العربي، وهو ما يفند الادعاءات التي تسوقها بعض المنظمات الخارجية المشبوهة، التي تتخذ من ملف حقوق الإنسان ذريعة لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وجدد المرصد العربي لحقوق الإنسان إدانته واستنكاره التام للهجوم الإرهابي الحوثي على المملكة العربية السعودية والاعتداءات على منشآتها والبنية التحتية ومصادر الطاقة وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، معتبرا أنه اعتداء إرهابي جبان يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات حازمة ضد هذه الميلشيات التي تؤكد أعمالها الإجرامية المتصاعدة والمستمرة أنها منظمة إرهابية تشكل تهديدا خطيرا على أمن واستقرار المنطقة.

إشادة بوقف العمليات العسكرية في الجمهورية اليمنية

وأشاد رئيس مجلس أمناء المرصد، بقرار التحالف العربي بوقف العمليات العسكرية في الجمهورية اليمنية، الذي يهدف للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام لإنهاء الأزمة اليمنية، ولإنجاح المشاورات اليمنية اليمنية، وتهيئة بيئة إيجابية لصنع السلام.

وتناول الاجتماع الخطة الاستراتيجية لعمل المرصد وأسس التحرك على الصعيدين العربي والدولي لترسيخ التطورات الإيجابية في الملف الحقوقي الذي تشهده الدول العربية، والعمل على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والتأكيد على ضرورة التزام المجتمع الدولي بمعايير موحدة وليست مزدوجة في القضايا الحقوقية.

وجرى التنويه إلى الأحداث الروسية الأوكرانية، مؤكدا مجلس الأمناء على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني ومراعاة الجوانب الإنسانية والتصدي لأي انتهاكات لحقوق الإنسان فى أيا من البلدين، دون أي تمييز، داعيا المجتمع الدولي إلى إعلاء المصلحة الإنسانية والبشرية والحفاظ على حقوق الإنسان بعيدا عن الميول والمصالح السياسية.

كما ناقش المرصد التحركات التي قام بها رئيس مجلس الأمناء خلال الفترة الماضية، والتي نتج عنها فتح آفاق للتعاون المؤسسي والقانوني مع الشبكة العربية لحقوق الإنسان، والمجالس الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية، وجرى البدء بالتوافق على توقيع مذكرة تفاهم مع كل من: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين، والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بدولة ليبيا في ضوء سعيه لتعزيز الشراكات الفاعلة مع المؤسسات الوطنية.