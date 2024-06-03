«القاهرة الإخبارية»: سماع دوي انفجارات في محيط مدينة خاركيف الأوكرانية كتب: حسن سمير 02:51 ص | الإثنين 03 يونيو 2024 انفجار - صورة أرشيفية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل قبل قليل، بسماع دوي انفجارات في محيط مدينة خاركيف الأوكرانية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: أوكرانيا: هجوم جوي روسي استهدف منشآت للطاقة في 5 مناطق «الناتو»: روسيا فشلت في تخويفنا.. وعازمون على اختصار طريق أوكرانيا لعضوية الحلف الأمين العام للناتو: من حق أوكرانيا استهداف أماكن عسكرية داخل روسيا الناتو يقلل من تهديدات موسكو بالتصعيد بشأن استخدام أوكرانيا أسلحة أمريكية أوكرانيا انفجار بقلم حسن سمير