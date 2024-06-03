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«القاهرة الإخبارية»: سماع دوي انفجارات في محيط مدينة خاركيف الأوكرانية

كتب:

حسن سمير
02:51 ص | الإثنين 03 يونيو 2024
انفجار - صورة أرشيفية

انفجار - صورة أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل قبل قليل، بسماع دوي انفجارات في محيط مدينة خاركيف الأوكرانية.

 

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