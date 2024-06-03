هل يجوز تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث؟

خلال أيام قليلة، تحل علينا أيام مباركة ومفضلًة عند الله -سبحانه وتعالى-، ألا وهي العشر الأوائل من ذي الحجة والتي يأتي بعدها عيد الأضحى المبارك، الذي يحتفل به المسلمون، وينتظرونه من عام للآخر، لأداء مناسك الحج، وصيام اليوم التاسع من ذي الحجة والذي يسمى «بيوم عرفة» ثم يضحي المسلمون القادرون بأضحية أيًا كانت من الأنعام.

ما هي الأضحية ومتى شرعت؟

والأضحية هي وسيلة للتقرب إلى الله -عز وجل-، من خلال نحر الأنعام بشروط محددة وفي أيام محددة وبنية سليمًة، وقد تم تشريع الأضحية في العام الثاني للهجرة، وهو العام الذي تم فرض صلاة العيدين والزكاة فيه كما أن الله- سبحانه وتعالى- قد شرعها في القرآن الكريم بقوله تعالى في سورة الكوثر: (فصل لربك وانحر)، وهو ما أكدته السنة النبوية ويعتبر النحر أو التضحية أسوًة بنبي الله إبراهيم –عليه السلام- بقول الله تعالى (وفديناه بذبح عظيم ).

أحكام تقسيم الأضحية عند المذاهب الأربعة

وقال الشيخ الدكتور عبد العزيز النجار، وكيل وزارة بالأزهر الشريف، إن الأئمة الأربعة اختلفوا حول تشريع تقسيم الأضحية من إمام لآخر ومن مذهب لآخر، لافتا إلى أن الحنفية والحنابلة أجمعا أن تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أجزاء أمر مستحب، فيكون ثلث للفقراء وثلث للمضحي وثلث للإهداء كما أكد الحنفية أو المذهب الحنفي على أنه إذا كان المضحي ميسور الحال أن يتصدق بثلثي الأضحية ويأكل الثلث الأخير فقط.

وأضاف وكيل الوزارة بالأزهر في تصريح لـ«الوطن»، أنه عند الشافعية يفضل تقسيم وتوزيع أغلب الأضحية على الفقراء والمساكين وأن يأكل المضحي نسبة قليلًة من الأضحية أما المالكية فقد أجمعوا على أنه لا يوجد تحديد معين لتقسيم وتوزيع الأضحية، فللمضحي الحرية الكاملة في توزيع وتقسيم الأضحية كيفما رأى وأراد ؛ فيأكل ما يشاء ويتصدق بما يشاء ويهدي بما يشاء.

حكم التصدق عند تقسيم الأضحية

وأكد أنه وفقًا للمذاهب الأربعة: أجمع الشافعية والحنابلة على وجوب التصدق من لحم الأضحية عملًا بقول الله تعالى: (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير) وبناءً عليه فإن الأضحية لا تقبل ممن لم يتصدق بجزء منها أما عند الحنفية الحنابلة، فقد أجمعوا على جواز عدم التصدق بجزء من الأضحية، بل إنه أمر مستحب وليس واجبًا وعلى ذلك فإن من ضحى وأكل الأضحية كاملًة ولم يتصدق أو يهدي منها فإن الأضحية مقبولة منه.