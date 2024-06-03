هل يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة العيد؟.. «الإفتاء» تجيب (فيديو)

أجابت دار الإفتاء، عن تساؤل هل يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة العيد؟، إذ يفعل البعض من المضحين في عيد الأضحى المبارك هذا الأمر دون معرفة حكمه، وهو ما توضحه «الإفتاء» تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.

هل يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة العيد؟

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن وقت ذبح الأضحية يبدأ من بعد صلاة العيد وينتهي إلى مغرب آخر يوم في العيد، وبالتالي فذبح الأضحية قبل صلاة العيد لا يجوز، ولا تعد بذلك أضحية.

حكم ذبح الأضحية قبل صلاة العيد

واستشهد أمين الفتوى، في إجابته عن تساؤل هل يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة العيد، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ذبح بعد الصلاة فهي أضحية ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله»، وبالتالي لا يأخذ الشخص ثواب الأضحية في هذا الأمر، بينما يأخذ ثواب إطعام الفقير.

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دعاء ذبح الأضحية

ويقال عند ذبح الأضحية كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، كما ينبغي التسمية والتكبير عند الذبح».

تقسيم الأضحية

وتُقسم الأضحية، بحسب دار الإفتاء، إلى ثلاثة، «ثلث له ولأهل بيته، وثلث للأقارب، وثلث للفقراء»، كما أن للمضحي المتطوع الأكل من أضحيته أو الانتفاع بها لحمًا وأحشاء وجِلدًا كلها أو بعضها، أو التصدق بها كلها أو بعضها، أو إهداؤها كلها أو بعضها، إلا أنه لا يجوز إعطاء الجلد أجرة للجزار، وكذلك لا يجوز بيعه.

حكم الاشتراك في الأضحية

وأوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم الاشتراك في الأضحية، قائلا إن الاشتراك يكون إذا كانت الذبيحة كبيرة، مثل العجل والجمل، يشترك فيه 7 أشخاص من 7 أسر، فيساوي السبع خروف أو جدي، فهنا يكفي لأسرة واحدة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الأسرة الواحدة تعني زوج وزوجة والأولاد، لكن إذا تزوج أحد الأولاد وصار له سكن مستقل ومعيشة مستقلة، فتكون هذه أسرة جديدة، لذلك لا يجوز أن يكون مع والديه في قسمة السُبع، مضيفًا أن أقل حصة للأسرة في الذبيحة هي السبع.