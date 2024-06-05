وظائف للمعلمين بالمدارس الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية.. التفاصيل ورابط التقديم

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن وظائف شاغرة للمعلمين والإداريين بالمدارس الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمحافظة الإسكندرية ومطروح، مشيرة إلى أنَّ التقديم يكون عبر الموقع الرسمي للوزارة عبر هذا الرابط.

ويُتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية، والحكومية لغات، والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة، وألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عاما في أكتوبر 2024.

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنه يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني، للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

وأضافت، أنَّ التعامل يكون مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب أو المأمورية من جهة العمل إلى المدرسة التي تمّ التقديم للالتحاق بها، مبينة أنَّه في حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكّد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية.

الوظائف المطلوبة بمدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية

- معلم حاسب آلي.

- معلم لغة عربية ودين.

- معلم لغة إنجليزية.

- معلم لغة روسية.

- معلم تربية وطنية.

- معلم رياضيات باللغة الإنجليزية.

- mathe.

- معلم دراسات اجتماعية.

- معلم كيمياء باللغة الإنجليزية.

- معلم فيزياء باللغة الإنجليزية.

- معلم تربية رياضية.

- معلم كهرباء عملي ونظري.

- معلم الكترونيات عملي ونظري.

- معلم ميكانيكا عملي ونظري.

- معلم لحام.

الوظائف الإدارية المطلوبة بمدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية

- مدير أكاديمي.

- مسئول شؤون عاملين.

- مسئول شؤون طالب.

- مسئول جودة.

- مسئول تقييم وامتحانات.

- أخصائي نفسي.

- أخصائي اجتماعي.

- أمين مكتبة.

- أمين توريدات.

- مسؤول مكتب تشغيل.