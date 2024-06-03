«التعليم» تحدد مقرات لجان الاعتذار عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقرات لجان قبول اعتذارات المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2024 بمحافظة القاهرة، وأسماء المدارس، والتي تبدأ اليوم وتستمر حتى الأربعاء 5 يونيو من التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا، أسوة بما تم العام الماضي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في خطابها المرسل، أنّه يتم تكليف مدير عموم الإدارات التعليمية، وتكليف مديري المدارس لتسهيل مهمة القائمين على العمل وترشيح «مدير المدرسة و2 من العاملين بالمدرسة وعامل المدرسة» للتعاون مع أعضاء لجنة قبول الاعتذار.

مقرات لجان قبول اعتذارات المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أماكن مقرات لجان قبول اعتذارات المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2024، كما يلي.

- إدارات شبرا التعليمية ومقرها مدرسة شبرا الابتدائية بنين «روض الفرج والساحل، وشبرا، والشرابية، والزاوية، وحدائق القبة».

- إدارات المعادي التعليمية ومقرها مدرسة مصطفى كامل الابتدائية وتتضمن إدارات «السيدة زينب والمعصرة والخليفة والمقطم وحلوان والمعادي ومصر القديمة والتبين والبساتين والمستقبل ودار السلام».

- إدارات عين شمس التعليمية ومقرها مدرسة محمود علي الخطيب الرسمية لغات، وتتضمن إدارات السلام و المرج، و المطرية، وعين شمس، والزيتون».

- إدارة النزهة التعليمية ومقرها مدرسة نبيل الوقاد الإعدادية بنات تتضمن إدارات «مصر الجديدة، و النزهة، وشرق مدينة نصر، وغرب مدينة نصر، والقاهرة الجديدة، والشروق، وبدر»

- إدارة الوايلي التعليمية ومقرها مدرسة مجمع الحرقي لمتحدي الإعاقة وتتضمن إدارات «غرب القاهرة، وعابدين، و وسط القاهرة، و باب الشعرية، والوايلي، ومنشأة ناصر».