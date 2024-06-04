رئيس «خطة النواب»: 5 تحديات تواجه الحكومة الجديدة

قال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّ تكليف الرئيس السيسي لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة يهدف إلى استكمال تحقيق أهداف الدولة.

تكليف الرئيس السيسي لمدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة

وأضاف «الفقي»، خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج «اليوم»، المُذاع على فضائية «دي إم سي»، من تقديم الإعلامية دينا الوكيل، أنّ هناك 5 تحديات أساسية تواجه الحكومة الجديدة ويجب التغلب عليها، أهمها الحفاظ على الأمن القومي، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.

وأوضح، أنّ وزارة التخطيط أشارت إلى زيادة معدل النمو 4.2% في عام 2024 ون المتوقع أن يتزايد إلى 5% في عام 2025، مشيرًا أنّ تحسين مستويات المعيشة يتطلب جذب مزيد من الاستثمارات سواء كانت وطنية أو أجنبية.

بناء الإنسان المصري وتحسين جودة رأس المال

وذكر «الفقي»، أنّ هناك ملف آخر يتعلق ببناء الإنسان المصري وتحسين جودة رأس المال من خلال مزيد من الإنفاق على التعليم والصحة، لافتًا إلى أن مجموع الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي في العام المالي 2024-2025 يصل لنحو 1.5 تريليون جنيه، وهذا استحقاق دستوري لا يقل عن 10% من الناتج المحلي، ما يؤكد اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري وضبط سلوكياته العامة.

وأردف أن ملف محاربة الغلاء وخفض معدلات التضخم من التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، لافتا إلى أنّ سياسة البنك المركزي مع وزارة المالية تعمل على خفض معدلات الغلاء حتى يتحقق الانخفاض المطلوب للمواطن المصري، مشيرًا أنّ الملف الأخير يتعلق بتعديل الخطاب الديني وانتشار السلام المجتمعي.