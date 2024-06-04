عزة مصطفى: نمر بمرحلة زمنية غاية في الصعوبة (فيديو)

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن ردود الفعل لا تزال مستمرة كما هي عن تكليف الرئيس السيسي للدكتور مصطفى مدبولي رئيسا للحكومة الجديدة.

وأضافت عزة مصطفى، خلال تقديم برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك جزءا كبيرا من المواطنين كانوا يرغبون في تغيير مدبولي شخصيًا كرئيس وزراء.

احترام قرارات الرئيس

وتابعت: «أحترم رغبة هؤلاء المواطنين، ولكن نحترم قرار الرئيس السيسي بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيسًا للحكومة الجديدة، لأن البيان الذي تم صدوره أمس من الرئاسة كان واضحا».

وأردفت: «أتمنى أن يلاقي الدكتور مصطفى مدبولي، كفاءات مصرية وخبرات وقدرات متميزة، لأننا في فترة ومرحلة زمنية في غاية الصعوبة، ولأول مرة يمر بها المواطن المصري، معقبةً: «الخطر اللي إحنا فيه ده محصلش قبل كده».

الحفاظ على الأمن القومي

واختتمت الإعلامية عزة مصطفى: «لا بد من الحافظ على الأمن القومي للبلاد، فنحن في مرحلة مهمة، وعلى شفى حفرة، لأن هناك عدة مخاطر تحيط بمصر من كل جانب، ونحن أصبحنا أشبه بعمارة تم هدم كل المنازل التي توجد بجوارها».