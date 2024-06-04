بدء التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي في قرية الكاجوج بأسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إشارة البدء للتشغيل التجريبي لأكبر مشروع للصرف الصحي المتكامل بقرية الكاجوج، بتكلفة تصل لنحو 2 مليار جنيه، والذي يخدم 13 قرية بمركزي كوم أمبو ونصر النوبة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبالتوازي تم التشغيل التجريبى فى نفس الوقت لـ4 محطات أخرى مدعمة من صندوق «تحيا مصر».

تجميع الصرف من ثلاث محطات فرعية

وقال محافظ أسوان، إن المحطات تشمل تجميع الصرف من ثلاث محطات فرعية، هي محطة (المضيق - مرواو - كلابشة)، إضافة إلى تجميع الصرف من قرية قورتة والعلاقي، ثم رفع مياه الصرف إلى محطة المعالجة عن طريق خط رفع مزدوج بقطر 300 مم مصنوع البولى إيثيلين عالي الكثافة «HDPE».

وتضم القرى المستفيدة من المشروع الكاجوج والمضيق وأبو هور وجرف حسين وماريا والعلاقى وقورته ومرواو وقرشة وسلوا قبلى وسلوا بحرى والشبيكة ليستفاد منها أكثر من 81 ألف نسمة.

معدلات تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة

وجاء ذلك أثناء جولات المحافظ الميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تفقد حزمة من المشروعات الجارية بمختلف قطاعات العمل العام بإجمالى 517 مشروع بتكلفة 7.2 مليار جنيه تخدم حوالى 417 ألف نسمة بمركز ومدينة كوم أمبو والقرى التابعة لها ، فضلاً عن 6 مشروعات تم تنفيذها بنسبة 100 % ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالى ، وبإجمالى مبالغ مالية 90.3 مليون جنيه.