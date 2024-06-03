مواعيد قطار رقم 1940 «القاهرة - أسوان» خلال عيد الأضحى المبارك

حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد قطار رقم 1940 «القاهرة - أسوان»، المقرر تشغيله اعتبارًا من يوم 10 يونيو الجاري بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت أن القطار يقوم من محطة القاهرة الساعة 21:50 دقيقة، ويصل إلى محطة الجيزة الساعة 22:10 دقائق، ويتحرك منها الساعة 22:15 دقيقة ثم يصل إلى محطة أسيوط الساعة 2:25 دقيقة، ويتحرك منها الساعة 2:55 دقيقة، ويصل إلى محطة سوهاج الساعة 4:05 دقائق، ويتحرك منها الساعة 4:30 دقيقة.

مواعيد القطارات

ويصل القطار إلى محطة قنا الساعة 6:10 دقائق، ويتحرك منها الساعة 6:20 دقيقة، ويصل إلى محطة الأقصر الساعة 7:05 دقائق، ويتحرك منها الساعة 7:15 دقيقة ويصل إلى محطة إسنا الساعة 7:55 دقيقة، ويتحرك منها الساعة 7:58 دقيقة، ويصل إلى محطة إدفو الساعة 8:39 دقيقة، ويتحرك منها الساعة 8:43 دقيقة.

ثم يصل القطار إلى محطة كوم إمبو الساعة 9:33 دقيقة، ويتحرك منها الساعة 9:40 دقيقة، ثم يصل إلى محطة دراو الساعة 9:53 دقيقة، ويتحرك منها الساعة 9:57 دقيقة، وأخيرًا يصل إلى محطة أسوان الساعة 10:30 دقيقة.